“Noi fino ad oggi abbiamo fatto tutti i compiti a casa come ci dicevano i tedeschi: rispettando lo zero virgola abbiamo chiuso ospedali, scuole, caserme. Oggi gli italiani toccano con mano che i sacrifici per rispettare questi vincoli europei rischiamo di farci morire“.

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Carta Bianca’, la trasmissione di approfondimento politico di Rai 3, andata in onda ieri sera.