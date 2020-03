Usa: «Incriminare per terrorismo gli untori»

«Le persone che intenzionalmente diffondono il coronavirus possono essere incriminate per terrorismo». E’ quanto si legge in un memo del vice ministro della Giustizia americano, Jeffrey Rosen, in cui fornisce ad investigatori e procuratori di tutta l’America le linee guida per i casi di «diffusione volontaria ed infezione di altre persone con il Covid19», secondo quanto riporta Politico.

«Dal momento che il coronavirus sembra rientrare nella definizione di ‘agente biologico‘ azioni del genere potenzialmente possono essere comprese nelle leggi anti-terrorismo – ha scritto il numero due del Dipartimento di Stato – minacce o tentativi di usare il Covid19 come un’arma contro americani non saranno tollerati».