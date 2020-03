Valdo Spumanti, la storica azienda leader del Prosecco Superiore Docg di Valdobbiadene (Treviso) ha previsto un contributo straordinario di 700 euro per il mese di marzo per dare supporto ai propri dipendenti. Ha inoltre esteso una polizza assicurativa che prevede, in caso di coronavirus, per tutti i dipendenti, un’indennità di ricovero e di convalescenza ed inoltre un’assistenza post ricovero, nei quattordici giorni successivi.

Fonte: Adnkronos

(ph: Flickr Conan)