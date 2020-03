Nuovi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Veneto: stando al bollettino diffuso dalla Regione Veneto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, i casi positivi al Covid-19 sono saliti oggi a 7202, 267 in più rispetto alla rilevazione delle ore 8 di stamattina, 17457 le persone in isolamento; 1490 i malati ricoverati negli ospedali, 336 quelli in terapia intensiva, 308 i decessi, 21 nella sola giornata di oggi, 536 i guariti dimessi.

(ph. Imagoeconomica)