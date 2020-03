«E’ in arrivo un nuovo modulo di autocertificazione per le necessità di spostamento dei cittadini in relazione alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria». Lo ha annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ai microfoni di Sky tg 24.

«Stiamo per editare una nuova autocertificazione. Su questo è stata fatta anche ironia sul web, ma non lo facciamo perché non sappiamo cosa fare ma perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Dobbiamo essere rigorosi».

(ph: imagoeconomica)