In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti questa mattina a 6935, 353 in più rispetto a ieri, 17457 le persone in isolamento, 1447 i pazienti ricoverati, 326 in terapia intensiva, 287 i decessi, 14 in più rispetto a ieri, 508 i guariti dimessi.

Numeri che emergono dal bollettino della Regione Veneto della mattina di oggi 26 marzo.

(ph. Imagoeconomica)