Coronavirus, in Italia tornano a salire i contagi. Oggi 662 morti

«Sono 8.165 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l’aumento era stato di 683». E’ questo quanto emerge dal bollettino diramato oggi, giovedì 26 marzo, dalla protezione civile. «Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi. Oggi sono 4.492 in più mentre ieri l’aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Sono 10.361 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 999 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.036».

«Sono 3612 le persone attualmente in terapia intensiva in Italia risultate positive al coronavirus. Sono complessivamente 62.013 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledì l’incremento era stato di 3.491».

Durante la conferenza è stato reso noto che le donazioni al conto corrente della protezione civile ammontano a 52 milioni e che da oggi partirà l’appello per gli infermieri, analogo a quello fatto qualche giorno fa per i medici. Il bando sarà online stasera