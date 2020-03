“Le bimbe di Luca Zaia”: su Instagram tutte pazze per il presidente del Veneto

E’ arrivata anche per il presidente del Veneto la pagina Instagram a lui dedicata chiamata “Le bimbe di Luca Zaia” che emula quella de “Le bimbe di Giuseppe Conte” che in pochissimo tempo ha già guadagnato le bellezza di 321 mila follower.

Ma cosa viene postato esattamente in questi profili? Meme con il governatore in versione latin lover circondato da cuori, fiori e corone spesso accompagnati con sottofondi musicali azzeccati. Spunta addirittura una versione di Zaia-superman. La pagina dedicata al presidente del Veneto lo descrive come «la superstar del tampone» e conta per ora 550 follower ma siamo sicuri sia destinata a crescere.