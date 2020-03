Zaia bacchetta i veneti: «Spesa una volta al mese o misure ancora più dure»

Nuovo punto stampa di Luca Zaia oggi, giovedì 26 marzo. Il presidente del Veneto ha fatto un appello ai cittadini di comprare i quotidiani e guardare i Tg per informarsi. Poi ha letto il bollettino aggiornato: «I contagiati sono in crescita ma questo è anche l’effetto tamponi. Stiamo crescendo anche con le dimissioni, questo dà la dimensione di cosa significhi un sistema sanitario che funzioni. Siamo riusciti a frenare la curva ma i morti ci sono, è un bollettino di guerra». Da oggi Zaia ha deciso di dare anche un nuoto dato positivo e di speranza: i nati. «Sono 91 i bambini nati, i nostri punti nascita continuano a funzionare».

Il modello matematico del contagio «ci conferma che lo stare a casa e i comportamenti che stiamo adottando funziona e rallenta il contagio. Smettiamola di ragionare con la logico del “tanto a me non toccherà mai”. E’ follia. Bisogna evitare i contatti, anche con chi porta la spesa a casa, con i vicini, con persone estranee al nucleo familiare. Il virus resta sui materiali, bisogna pulire e disinfettare ogni cosa e mi raccomando areate la casa come facevano le nostre nonne. Non fate visite agli anziani, sono i soggetti più a rischio. Il Coronavirus lo prendono tutti, abbiamo giovani, adolescenti, trentenni ricoverati. Il mondo intero si sta fermando e non serve più rispondere ai fenomeni dei social, New York fa 70mila contagi ogni tre giorni. Si è diffuso il fake che le cure per la malaria siano utili contro il Covid, una bufala che sta facendo morire le persone nel mondo».

«Ad oggi ci siamo tutto quello che dovevamo allestire come attività di terapia intensiva è stato fatto. Siamo pronti per una nuova onda d’urto. Rinnovo l’appello di stare a casa. Andate una volta alla settimana, o meglio una volta al mese, a fare la spesa. Non posso sentirmi dire che ci sono cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di dover comprare lo zucchero o lo joghurt. Non costringetemi a fare ordinanze più cattive sul fronte degli acquisti. Non andare tutti i giorni in farmacia. Io non so più in che lingua dirvelo. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso altrimenti ne veniamo fuori con le bare». Per quanto riguarda le donazioni «sono felice di dirvi che abbiamo superato i 13 milioni di euro. Voglio ringraziarvi tutti».

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Zaia ha dichiarato: «Per quanto riguarda i tamponi ci vorrà una settimana per coprire tutto il personale sanitario del Veneto. Arriviamo a 8mila, 10mila tamponi al giorno, per ora». Sulla sperimentazione dell’Avigan «stiamo aspettando il protocollo dell’Aifa». Sulle nuove risorse annunciate da Conte ha detto: «Penso e spero ne arrivino altri. La Germania ne ha stanziati 525, gli Usa 2.000. Per loro sono poco, ma abbiamo un’emergenza sanitaria e un’emergenza economica e dobbiamo uscirne vivi. Se usciamo con l’emergenza economica non risolta non la finiamo più. Il territorio deve avere un’iniezione di risorse. Oggi servono poco a nulla, ma spero sia l’inizio di un grande stanziamento. Mi chiedo come mai l’Italia continui ad essere in sudditanza dell’Europa data la situazione». Infine un appello alle banche: «Siamo tutti della stessa partita, acceleriamo le misure che vadano incontro ai cittadini. Il procrastinare delle rate sarà una delle misure più adottate, che lo facciano prima».