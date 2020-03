Coronavirus in Veneto: 7650 casi positivi, 29 decessi nella sola giornata di oggi

Ecco l’aggiornamento serale di oggi, venerdì 27 marzo, sull’emergenza coronavirus in Veneto.

I casi positivi al Covid-19 sono saliti oggi a 7650, 153 casi in più dalle 8 di questa mattina, 18895 le persone in isolamento, 1524 pazienti ricoverati negli ospedali, 337 quelli in terapia intensiva, e per la prima volta dall’inizio dell’epidemia si registra un calo, con un paziente in meno rispetto alla rilevazione di questa mattina, la nota dolorosa viene dai decessi, saliti a un totale di 342, 29 in più nella sola giornata di oggi, 625 i guariti dimessi.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)