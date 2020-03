Alessandro Benetton: «Ci sarà recessione ma salute viene prima di tutto»

Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021 e fondatore di 21 Invest, ha partecipato ad una Instagram Live dove ha parlato dell’emergenza Coronavirus. «Prima viene la salute poi il resto e noi italiani siamo capaci di reagire a tutto. Mi aspetto, come tutti, una conclamata recessione. Ad oggi vedo che tutti quanti si sperticano in analisi, mi sembrano piani disegnati sull’acqua sinceramente. Ora dobbiamo salvare prima di tutto delle vite ma dobbiamo pensare anche a salvare il lavoro di domani e chiunque abbia a disposizione degli strumenti deve fare il suo come meglio può. Attualmente vedo piccoli passi, primi spunti da parte di tanti ma temo possa non essere abbastanza», ha concluso.

(ph: imagoeconomica)