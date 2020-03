Coronavirus: Iss, ‘test rapidi non sono affidabili e utilizzabili ad oggi’

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – “Ad oggi i test che vanno alla ricerca dell’Rna sono affidabili, ma sono anche lunghi, complicati e operatore-dipendente. Tutti gli altri test rapidi o sierologioci ad oggi non hanno raggiunto livelli di affidabilità tali da esser usati. Non vengono raccomandati all’uso, questo non vuole dire che quelle tecnologie non si svilupperanno rapidamente ma ad oggi non è così”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa all’Iss sull’emergenza Covid-19.