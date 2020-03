Malgioglio racconta la sua quarantena da «casalinga disperata»

Tutti si stavano chiedendo come stia vivendo a quarantena da Coronavirus Cristiano Malgioglio. «Al mattino mi sveglio, mi faccio la doccia e metto una vestaglia uguale a quella di Freddy Mercury. Poi comincio a fare le pulizie: ho imparato a pulire, a preparare le torte, la lavatrice, e a fare il letto. Le prime torte le ho bruciate,

i vestiti hanno cambiato colore e alcuni si sono ristretti. Sono una casalinga disperata, ma ora va meglio». Cristiano Malgioglio parla in un’intervista all’Adnkronos la sua “quarantena”. «Non mi piace fare le dirette come molti colleghi, io tengo molto all’immagine e per apparire in pubblico mi devo curare -rivela il cantante – Arisa è una mia vicina di casa, me lo chiede sempre, ma io non amo far vedere come sono dentro casa. In compenso passo il tempo a

disinfettare tutto, perché sono un po’ fissato su questo».

«I primi giorni l’ho vissuta malissimo, avevo attacchi di panico – continua – avevo angoscia, non sono

abituato a stare da solo a casa e accendendo la tv le notizie mi facevano sentire davvero malissimo, pensando alle persone che stanno andando via così crudelmente».



(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Facebook – Cristiano Malgioglio)