Coronavirus, attenzione al finto antivirus online

La polizia postale segnala che in questi giorni la purtroppo ennesima truffa legata al Coronavirus. «Un sito web (antivirus-covid19[.]site) – spiega la polizia – pubblicizza un prodotto fake chiamato “Corona Antivirus”, un antivirus digitale che promette di proteggere dall’attuale virus COVID-19. Una volta installata, l’applicazione scarica sul PC della vittima un malware identificato come BlackNET, nascosto all’interno di un programma commerciale, in grado di aggiungere la macchina compromessa ad una botnet, cioè ad una rete di pc controllati da remoto da un amministratore occulto che così è in grado di lanciare attacchi DDoS, fare screenshot, scaricare file, rubare dati, sottrarre password salvate, fungere da keylogger, eseguire script e rubare da wallet di criptomoneta».

L’invito della Polizia Postale è ovviamente di diffidare da questi e da simili messaggi, evitando di scaricare applicazioni o aprire allegati.