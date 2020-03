Demenza e coronavirus, dall’Ulss 9 Scaligera una guida per le famiglie

Azienda Ulss 9 Scaligera, Verona, 27 marzo 2020 – Gli psicologi dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dei Distretti 1, 2 e 4 dell’Ulss 9 Scaligera, hanno redatto una guida per le famiglie che hanno in gestione un paziente con demenza. Consigli utili per la quotidianità, ancor più in questa fase di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, il Covid-19. Dagli esperti vengono suggerite alcune attività semplici che sono utili per evitare fenomeni di irrequietezza, ansia, noia che possono sfociare in manifestazioni di agitazione più gravi e, in alcuni casi, possono mettere a repentaglio l’equilibrio delle famiglie.

1)Ricorda che il malato è molto sensibile ai tuoi stati d’animo. Quindi cerca, per primo, di mostrarti tranquillo e di essere positivo.

2)Se il tuo caro vuole uscire di casa, valuta se sia utile spiegargli con parole semplici perché ciò non sia possibile o se sia preferibile distrarlo senza fornire particolari spiegazioni.

3)Evita di sovraesporlo alle notizie che potrebbero spaventarlo eccessivamente: limita l’ascolto di telegiornali se agitano il paziente, soprattutto nelle ore serali.

4)Fai una lista delle attività che puoi svolgere con il malato in modo da tenerlo occupato e dargli un senso di utilità: giocare a carte, dipingere, stendere i panni, piegare i vestiti, preparare una torta o fare attività di giardinaggio o di bricolage.

5)Dimostra interesse a conoscere la sua storia. Potresti chiedergli come era la sua mamma da giovane, se il papà era severo, i ricordi legati alla sua prima maestra, quali giochi gli piaceva fare da piccolo, se era un discolo, se ricorda qualche vecchia canzone o filastrocca, se ricorda la prima volta in cui si è innamorato.

6)Per chi ha la possibilità di accedere a internet, sul sito di Radio Rai, è disponibile, gratuitamente, una lunga lista di audio-libri che potrebbero aiutare a trascorrere piacevolmente il tempo.

Numeri utili

sede Verona (Distretto 1): 045.8076022 dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30;

sede Ospedale Fracastoro, San Bonifacio (Distretto 2): 045.6138670 dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30;

sede Villafranca e Bussolengo (Distretto 4): 045.6712134 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

