Virus, prete veneziano si scopre YouTuber: spopola il “viral gospel”

In questo periodo di emergenza Coronavirus in cui si invita la popolazione a rimanere a casa molte parrocchie più o meno grandi hanno utilizzato gli strumenti moderno come lo streaming o i social per rimanere vicine ai fedeli e dare spazio a chi vuole pregare. Quello che ha fatto don Valentino Cagnin di Asseggiano (Venezia) va ancora oltre e potrebbe creare un personaggio anche finita l’emergenza.

Ha creato un canale YouTube con il “viral gospel”, che sta diventando veramente virale. «Quando un ragazzino una volta mi ha detto che da grande vorrebbe fare lo Youtuber io avevo pensato che non avrei mai fatto una cosa del genere – racconta don Valentino nel suo primo video -. E invece, dopo che un mio breve video alle famiglia della scuola dell’infanzia ha riscosso un certo successo e tante persone mi hanno detto di essersi sentite incoraggiate e sostenute, ho pensato di dare seguito alle richieste di chi mi ha chiesto don, perché non ci fai un breve video con cose di Gesù? Ecco, allora ho deciso di provare a farlo».