“Pojana” diventa un libro, subito disponibile l’ebook

È disponibile da oggi “Pojana e i suoi fratelli”, il libro nato dal personaggio creato dall’attore padovano Andrea Pennacchi e diventato celebre grazie alla trasmissione Propaganda Live di La7. La notizia è stata data dallo stesso Pennacchi che ha condiviso un post della rivista People, che ha contribuito a realizzare il libro, con prefazione di Natalino Balasso. «Da quando è suonato il primo campanello d’allarme People ha comunicato ai propri dipendenti e collaboratori che avrebbero potuto scegliere di lavorare da casa. Scelta che poi è diventata, giustamente, un obbligo.

Anche se fisicamente distanti, la nostra redazione ha continuato a lavorare, per preparare tutte le novità programmate per questa primavera e oltre» spiega il post.

«Siamo lieti oggi di presentarvi una di queste: “Pojana e i suoi fratelli” di Andrea Pennacchi. Chi segue Propaganda Live avrà avuto modo di conoscere il personaggio di Franco Ford detto Pojana. Nato da un adattamento in chiave veneta de Le allegri comari di Windsor, Pojana è un avido padroncino del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia senza remore opinioni durissime (nutrite dal pregiudizio) in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto. I suoi “fratelli” (un ex bouncer, un rinomato derattizzatore, il sosia di Walter E. Kurtz di Apocalypse Now e molti altri) vedono la luce all’indomani del primo aprile 2014, quando in un capanón di Casale di Scodosia viene rinvenuto un Tanko – una macchina movimento terra blindata, con un piccolo cannone in torretta. Una schiera di personaggi forgiati dall’immaginazione del rapsodo Andrea Pennacchi, trasposti infine dal palco del teatro alla pagina scritta. Questo testo li raccoglie tutti, con le loro ossessioni, la rabbia, la disperazione e l’ignoranza. Da maschere goldoniane a specchio di una società intera: per raccontare la loro storia, un po’ falsa e un po’ vera, e per guardarci allo specchio».

