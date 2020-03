La Regione Veneto ha approvato oggi le Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020. Il documento contiene le indicazioni per la presentazione delle domande di cig in deroga e dell’indennità lavoratori autonomi (Comune di Vo’ Euganeo).

Le domande andranno presentate nel portale CO Veneto. Nei giorni scorsi anche il governo aveva deliberato a tal proposito.