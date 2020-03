Zaia: «Quest’Europa non serve, ci ha abbandonati»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, intervistati ieri sera dalla trasmissione di Rete4 “Dritto e rovescio”, ha lanciato una bordata contro l’Europa, ribadendo peraltro concetti già espressi nella conferenza stampa con la protezione civile. «Io credo che l’Europa unita debba continuare ad esistere, ma non in questo modo – ha detto -. Quest’europa non serve a nulla. In questi casi l’Unione Europea dovrebbe intervenire con misure uniche, chiare, invece non sta facendo niente.Non c’è una regia sanitaria, la Bce non sta facendo come la Federal Reserve. In Veneto siamo stati lasciati veramente soli, soprattutto nelle prime fasi, dall’Europa. Quest’Europa così non ha senso di esistere. Ci restituiscano i nostri soldi, abbiamo bisogno di risorse».