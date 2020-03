Coronavirus in Veneto: nuovo caso a Vò Euganeo, i positivi in regione salgono a quota 7930

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi, sabato 28 marzo, a 7930, 280 in più rispetto a ieri sera, con un nuovo caso a Vò Euganeo, primo focolaio di Covid-19 in regione, e che da alcuni giorni non aveva fatto registrate nessun nuovo caso; 20 mila le persone in isolamento, 1559 i pazienti ricoverati 344 in terapia intensiva, 262 i decessi, 20 in più rispetto a ieri sera, 655 i guariti dimessi.

È quanto si apprende dal bollettino della Regione Veneto.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)