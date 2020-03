Coronavirus, oltre 10mila morti. 1500 guariti in un giorno

Arriva a quota 92.472 il numero delle persone contagiate in Italia da inizio emergenza coronavirus. La cifra, fornita oggi dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa di aggiornamento, include i deceduti, 10.023 (889 in più da ieri), e i guariti che ad oggi sono 12.384 (+1434 rispetto a ieri).

Borrelli ha aggiunto che sono stati effettuati 429.526 tamponi per il coronavirus in Italia. Rispetto a ieri dunque ci sono 35.447 nuovi tamponi effettuati di questi 5.974 sono risultati positivi al Covid-19, il 16,8 per cento