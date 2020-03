Controlli, denunciati 50 positivi evasi dall’isolamento

Sono quasi 3mila le persone denunciate nella giornata di ieri dalle forze di polizia per violazione dei divieti imposti dai decreti per l’emergenza coronavirus.

Dai dati del Viminale emerge che su 210.365 persone controllate, 2.783 sono state denunciati per aver violato le limitazioni agli spostamenti, 86 per aver dichiarato false motivazioni e 50 per violazione della quarantena. Le attivita’ commerciali controllate sono state invece 98.653 e le forze di polizia hanno denunciato 72 titolari e chiuso 31 attivita’. Dall’11 febbraio ad oggi sono state controllate complessivamente 2.866.868 e 1.334.928 esercizi commerciali.

(Ph Imagoeconomica)