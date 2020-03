L’oroscopo della settimana (30 marzo -4 aprile): Leone, frena l’irruenza!

♈-ARIETE

ALLEANZE PROTETTRICI

In settimana le stelle promettono di allentare tensioni e difficoltà: Saturno è già uscito dalla quadratura e Marte entrerà in Aquario, a fargli compagnia, proprio all’inizio dei sette giorni che qui analizziamo. La situazione generale pare possa avere concreti miglioramenti. Anche Venere, entrando venerdì 3 aprile (data importante…) in Gemelli, saprà suggerire alleanze inusuali e concomitanze positive e risolutorie. Ci stiamo sperando tutti…

♉-TORO

DELIBERE FERMISSIME

Frenare certe iniziative prese con eccessiva fretta pare possa essere il suggerimento che Saturno e Marte, insieme, vorrebbero dare a Urano di stanza nel Segno. Essi rimproverano a Urano, probabilmente, di non essere stato abbastanza rigido e cattedratico nel manifestare intenzioni protettive che vadano bene per tutti. Venere, prima di sganciarsi dal Toro, invia messaggi intensi ai valori capricornini, intensificando delibere fermissime.

♊–GEMELLI

OTTIME CERTEZZE AFFETTIVE

L’ingresso, attesissimo, di Venere nel Segno che starà in Gemelli fino ad Agosto, e il rapporto formidabile che subito la Dea dell’amore compie con Saturno prima e con Marte poi è il motivo dominante della settimana. Porta verso energie solide e verso una solida verve nella vita di tutti i giorni, comunicando contentezza e ottimi legami interpersonali, nei quali l’attrattiva avrà il suo grande valore. E la certezza affettiva è una solida realtà!

♋-CANCRO

PRIMO QUARTO DI LUNA.

Il forte valore confermativo che la Luna Crescente che proprio lì e ora fa il Primo Quarto a 12° gradi di Cancro t’incoraggia a portare positivamente a compimento i compiti che il fato, il destino, le circostanze e le tue scelte ti hanno fatto assumere. La Luna ti avverte che ti stai muovendo bene e che il tuo rigore attuale è sintomo di una maturità affidabile e ammirevole negli scopi. Tutti, in casa, si affidano al tuo comprovato buon senso.

♌-LEONE

IRRUENZA DA FRENARE

C’è da mettere in discussione qualche obbligo che ora ti pesa e ti irrita un pochino troppo? Saturno e Marte, insieme nel contrapposto Acquario, forse da te vorrebbero atteggiamenti meno focosi e incandescenti, che invece il Sole nell’Ariete vedrebbe di buon occhio… Modi di fare più consoni alla delicatezza del periodo attuale, magari maggiormente riflessivi e decisamente meno protagonistici e ben più disciplinati sarebbero i benvenuti!

♍-VERGINE

MUOVITI DI PIU’

La necessità di dover star ferma, fermina e fermetta, la proibizione di movimento e svago all’aperto, il tuo elemento, la prudenza nei rapporti con la natura ora sinceramente ti stanno pesando. Per non perdere tono muscolare, per dar sfogo alla fisicità adesso penalizzata, per incrementare in maniera considerevole il consumodelle calorie della pingue tavola, perché non seguire in corso di ginnastica on line, con un coach severissimo?

♎–BILANCIA

RINFORZA IL FISICO.

Il rischio attuale è che la situazione presente, preoccupante oltre ogni aspettativa iniziale, ti assorba troppa energia. Il Sole contrario e attivamente pressata dai valori capricornini la dice lunga sulla tua vivacità, che non è effettiva e deliziosamente misurata come al solito. Sarà Venere, entrando nel Segno amico dei Gemelli, a portare comunque serenità e una bella disponibilità nei confronti delle persone che ti sono care. Come il partner…

♏-SCORPIONE

GIOVANISSIMI IN PRIMO PIANO.

Venere decide di toglierti l’assedio, lasciando il contrapposto Toro entrando il 3 in Gemelli, e le questioni d’amore tornano ad essere sorridenti e gradevolissime. Il favore di Mercurio e di Nettuno, in fase di avvicinamento fra di loro nel sensibile Segno dei Pesci, ti fa cogliere i segnali di qualche giovanissimo di casa, categoria che forse ora necessita di rassicurazioni e di sentirsi sostenuta parte sia di un team solidissimo e sia, anche, coeso.

♐-SAGITTARIO

USA MAGGIOR EMPATIA

Dapprima e fuggevolmente la Luna e poi, con una ben maggiore determinazione a farsi capire, Venere ti consigliano modi di fare decisamente più comprensivi ed affettuosi all’interno del clan domestico. Con gli altri in generale dovresti essere più disponibile all’ascolto, più dedita alla cura, al sostegno e alla vicinanza emotiva, che ultimamente forse non ha esercitato più di tanto… Rassicurare chi ami è adesso, vedrai, un dovere appagantissimo…

♑-CAPRICORNO

AUGURABILE SCOLLINAMENTO

Al Segno adesso si sottrae Marte, che si dirigerà in Aquario a far compagnia a Saturno e a rinforzare Venere, e avverrà la potente congiunzione fra il possibilista e scaltro Plutone e le forze dilatanti di Giove. Potremmo forse assistere al massimo culmine di ciò che principalmente ci preoccupa, ma come tutte le vette poi appena dopo scollinerà verso un ridimensionamento importante, e finalmente costante. Che tutti ora ci auguriamo.

♒–ACQUARIO

ARDIMENTO E CONTROLLO

MCarte entra nel Segno il lunedì 30 e martedì 31 è già congiunto al bel Saturno, ed entrambi incoraggiano la gioia di vivere che Venere in Gemelli ha intenzione di immettere nelle nostre vite! Cioè, l’ardimentoso e focoso Marte raggiunge il severo, sobrio e controllato Saturno per dar fuoco alle polveri del tuo desiderio di eccellere e di raggiungere, per ora solo nelle intenzioni e nella programmazione, le grandi mete che ti stanno a cuore. Non c’è malaccio…

♓-PESCI

SEI UNA CARTA ASSORBENTE…

Si alleano, nei gradi centrali dei Pesci, la ludica lucidità del Signore della comunicazione, Mercurio, e la profondità di pensiero che Nettuno mette in campo. Capisci al volo ogni sfumatura del comportamento altrui, prima ancora che sia chiaro allo stesso protagonista e capisci con subitanea velocità, ogni testo e ogni pensiero, ogni argomento che leggi e che studi. In questa fase, dal punto di vista mentale, sei una vera carta assorbente…

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

