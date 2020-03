In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 8358, 258 in più rispetto a ieri sera, 20064 le persone in isolamento, 1586 i ricoverati negli ospedali, 355 in terapia intensiva, 392 i decessi, 14 in più rispetto a ieri, 715 i pazienti guariti e dimessi. Lo rileva il report della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi, domenica 29 marzo.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)

