Si schianta mentre corre per consegnare le pizze: 23enne ferita

Alle 20 e 30 circa di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronego ad Asigliano Veneto, nel Vicentino per la fuoriuscita di un’auto, che ha prima abbattuto un palo del telefono per poi capovolgersi: ferita la conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la giovane donna 23 enne è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale a Vicenza. La ragazza era impegnata nella consegna di pizze a domicilio. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del palo per il ripristino della sicurezza della sede stradale.