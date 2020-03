Sindaco Vicenza: «Conte venga qui tra la gente per capire quanto serve»

«Deve essere ben chiaro, e lo dico come presidente della Provincia di Vicenza, oltre che come sindaco del comune capoluogo, che le risorse devono essere ben altre, c’è un’emergenza nazionale, ci sono territori in grave difficoltà, ci sonotante persone che verranno a chiedere aiuto ai sindaci che non hanno le risorse sufficienti. le cifre annunciate sono assolutamente insufficienti, qui ci vuole uno sforzo ulteriore».

Così il sindaco di Vicenza Francesco Rucco commenta il piano di aiuti del governo che stanzia 4,3 mld a favore degli enti locali per aiuti ai cittadini in difficoltà.

E il primo cittadino di Vicenza invita poi «il presidente del Consiglio a scendere tra la gente e a venire nei territori più colpiticome il Veneto e la Lombardia, per capire quali siano le vere esigenzedei cittadini e delle nostre imprese: ci vuole un’iniezione di risorse economiche straordinaria per poter affrontare al meglio questa emergenza internazionale», conclude.