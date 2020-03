Germania, ministro Finanze Assia si getta sotto un treno. «Stress da Covid-19»

Il ministro delle Finanze dell’Assia, land della Germania dove sono stati registrati migliaia di casi di coronavirus, è stato trovato morto oggi sui binari della linea ferroviaria ad alta velocità nei pressi di Wiesbaden, probabilmente suicida. E’ quanto emerge dalle indagini iniziali della polizia tedesca, di cui riferisce la stampa, che ipotizza un legame con lo stress per la gestione dell’emergenza.

Il corpo dell’uomo, poi identificato nel 54enne Thomas Schafer, esponente della Cdu, è stato trovato lungo i binari a Hochheim, traFrancoforte e Magonza, ha riferito la polizia, secondo cui ad avvertire i soccorsi è stato un testimone. Il ministro non è stato immediatamente identificato a causa delle numerose ferite riportate.

Secondo quanto scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il politico, ministro delle Finanze dell’Assia da dieci anni, avrebbe lasciato un biglietto alla moglie, nel quale spiegherebbe le ragioni del suo gesto. I media locali ricordano che Schafer, che aveva “enormi

preoccupazioni” per l’epidemia di Covid-19, appariva regolarmente per informare la popolazione del suo land sugli aiuti finanziari per l’emergenza.