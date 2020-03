In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 8853, 129 in più rispetto alla rilevazione di questa mattina, 19895 le persone in isolamento, 1669 i pazienti ricoverati, 354 quelli in terapia intensiva con due degenti in meno rispetto a questa mattina, 436 i decessi, con altri 23 morti nella giornata odierna. I guariti dimessi sono 790.

Sono i numeri dell’aggiornamento della Regione Veneto di lunedì 30 marzo, ore 17.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)