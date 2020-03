Moretti a Non è l’Arena: scoppia la lite con l’ex Giletti [VIDEO]

Si sono alzati i toni nell’ultima puntata di Non è l’Arena tra l’europarlamentare Alessandra Moretti e il conduttore Massimo Giletti. I due, che in passato sono stati legati sentimentalmente, si sono scontrati sulla gestione della lotta al Coronavirus da parte del governo e in particolare sui tempi di reazione alla pandemia e sulla situazione sanità in Italia.

Mentre lei cercava di difendere la situazione, Giletti ha incalzato: «Moretti, noi ci conosciamo bene. Nascondere le verità non va bene». La sua replica: «Questo non è un problema di adesso ma è da anni che la sanità viene trascurata». Giletti ancora: «Ma l’Italia non l’abbiamo governata noi giornalisti, l’ha governata la politica di destra e di sinistra». «E io faccio politica da poco», è la risposta. Il conduttore conclude con un laconico «Beh, insomma».