Burioni: «Alla fine della quarantena dovremo uscire con le mascherine»

Il virologo Roberto Burioni ieri a “Che tempo che fa” ha risposto a tutte le domande sul virus. «La quarantena non finirà tra 10 giorni – ha detto – ma in ogni caso quando tutto riaprirà dovremo tutti uscire con le mascherine. Le mascherine devono esserci – ha aggiunto Burioni -. Quelle fai da te non garantiscono una protezione assoluta».

Un’altra questione riguarda i tamponi. «Le persone che hanno avuto sintomi possono essere contagiose anche per due o tre settimane dopo che sono guarite. Quindi bisogna fargli il tampone altrimenti vanno in giro a contagiare gli altri». Una questione chiaramente che non riguarda il comportamento dei singoli cittadini ma che rientra semmai nelle risposte che il governo deve dare per affrontare il problema.