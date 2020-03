«Chi gode di reddito cittadinanza sia messo a produrre mascherine»

«Sinceramente non capiamo come mai, almeno fino a pochi giorni fa, anche Borrelli, Capo del Dipartimento

della Protezione Civile, ritenesse non facilmente reperibili i fondamentali dispositivi di sicurezza come le mascherine. Noi stessi siamo a conoscenza di alcune aziende toscane che si sono saggiamente riconvertite e ne producono a ritmi di 50.000 al giorno, ovvero circa un milione al mese. Numeri importanti che stridono palesemente con questa palese e reiterata carenza, più volte dichiarata apertamente da chi di dovere». A dirlo il senatore Manuel Vescovi (Lega).

«Una soluzione alla problematica – spiega il rappresentante del Carroccio – potrebbe essere quella di comprare ulteriori macchinari per produrle, mettendo poi al lavoro chi, in questo momento, sta percependo il reddito di cittadinanza; in questo modo, se ne avrebbero sicuramente in quantità tali da rendere il nostro Paese assolutamente

autosufficiente».