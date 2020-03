Coronavirus, Di Maio: «Politici si dimezzino stipendio»

«In questa guerra contro il coronavirus tutti stanno facendo sacrifici enormi. E deve valere anche per la

politica: deputati e senatori si dimezzino gli stipendi. Il Movimento 5 Stelle ha già donato 3 milioni di euro per l’emergenza. Il buon esempio vale più di un quintale di parole». Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier, ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, su Twitter. Nei giorni scorsi si è parlato molto del taglio degli stipendi dei calciatori.

