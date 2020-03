A 40 giorni dal “paziente zero” l’Italia supera i 100 mila contagiati

A 40 giorni dalla scoperta del “paziente uno”, l’Italia ha superato i 100 mila contagiati arrivando per la precisione a 101.739. Lo riporta il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa di aggiornamento.

Sono complessivamente 75.528 i malati attuali di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l’incremento era stato di 3.815, più del doppio. Sono invece 11.591 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 812. Domenica l’aumento era stato di 756. Sono 75 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva e risultate positive al coronavirus. Il totale è di 3.981 unità.