La lettera immaginaria del Coronavirus a tutti noi [VIDEO]

«Ho riflettuto molto in questi giorni cercando di dare un senso a questa situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare e ho immaginato cosa scriverebbe in una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio». Inizia così il video diventato virale di un autore anonimo che immagina appunto cosa potrebbe dire alla popolazione il Coronavirus, l’emergenza che sta mettendo in seria difficoltà l’intero pianeta e ci ha costretto a rivoluzionare le nostre abitudini, quella quotidianità che credevamo intoccabile. Ecco le sue parole.