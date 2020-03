Lombardia, Gallera: «Picco superato. Manteniamo responsabilità»

In Lombardia sono 6360 le persone morte per Coronavirus. Lo ha detto l’assessore al welfare Giulio Gallera in una diretta Facebook. «Questo è il dato dei soggetti tamponati, il dato reale, come ci dicono i medici, è nettamente superiore. Questo è il segno di questa grande pandemia che sta falcidiando la Lombardia e l’Italia – ha aggiunto l’assessore. Quando avremo il dato dei deceduti che inizia a ridursi saremo realmente su una china positiva. L’ultimo dato che migliorerà purtroppo sarà quello dei decessi».

«I dati che abbiamo ci dicono che oggi si è stabilizzata e non è più in crescita, quindi il picco dovremmo averlo sorpassato, se manteniamo questo atteggiamento di responsabilità» ha poi aggiunto Gallera ai microfoni dia SkyTg24.