Fine dei contagi, il giorno esatto regione per regione secondo l’Einaudi Institute

Secondo la ricerca effettuata dall’Einaudi Institute for Economics and Finance e riportata sul Corriere della Sera, l’Italia dovrebbe arrivare a quota zero contagi entro un mese, massimo un mese e mezzo quindi verso la seconda o terza settimana di maggio. L’Istituto, che si è basato sui dati forniti fino ad ora dalla protezione civile, si è spinto addirittura oltre prevedendo l’esatta data della fine dei contagi regione per regione.

La prima a sconfiggere l’ondata epidemica dovrebbe essere il Trentino-Alto Adige, il 6 aprile. Il giorno seguente ci dovrebbero riuscire anche Basilicata, Liguria e Umbria. Il Veneto arriverà al giorno-zero invece il 14 aprile, mentre l’Emilia-Romagna il 28 aprile. La Lombardia, epicentro della diffusione del virus nel nostro Paese, non dovrebbe avere più nuovi casi a partire dal 22 aprile. Ultima la Toscana che dovrebbe concludere la sua battaglia il 5 maggio.

Nel conteggio mancano Marche, Molise e Sardegna. Gli scienziati spiegano che per queste regioni non ci sono dati disponibili sufficienti per poter fare una stima attendibile.