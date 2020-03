«Indennità di 5 euro all’ora agli infermieri: questo è il valore degli eroi»

In prima linea per combattere il Coronavirus ma sottopagati. Stiamo parlando degli infermieri, gli eroi in prima linea che ogni giorno rischiano la vita per poterne salvare altre. La denuncia di Nursind Piemonte, sindacato degli infermieri, sulle pagine de La Stampa, punta i riflettori sull’inadeguatezza delle indennità percepite dal personale sanitario in questa emergenza.

«2,74 euro all’ora di servizio per le ore notturne; 17.82 euro lordi per ogni turno festivo; 20,66 euro lordi per un turno di 12 ore di pronta disponibilità; 4,13 euro lordi per turno in terapie intensive; 5,16 euro lordi per turno in reparto malattie infettive. Questo è il valore degli eroi tradotto in soldi, questo dà l’idea di quanto vale chi si prende cura della salute e della vita dei cittadini italiani non solo in questi difficili momenti ma sempre».

(ph: imagoeconomica)