«Ste mia aver paura»: messaggio in veneto dal Brasile [VIDEO]

Sta facendo il giro dei social, soprattutto nelle pagine e gruppi dedicati a Veneto, il video di un giovanissimo seminarista di Nova Bassano, in Brasile, che manda i suoi saluti all’Italia in una lingua simile al dialetto veneto. «No ste ave paura – è il suo messaggio – pregate molto, come noi qui stiamo pregando molto per voi».