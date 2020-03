«Isolamento troppo lungo, trovare un modo per far uscire bimbi e ragazzi»

«La salute è il bene primario che dobbiamo tutelare, per tutti. Anche i bambini e i ragazzi lo stanno imparando nel rispetto delle regole». Inizia così il post Facebook del ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti che fa una proposta: «Con il prolungarsi dell’emergenza dobbiamo però organizzare modi e tempi, limitati, in cui anche a loro sia consentito uscire di casa in piena sicurezza sanitaria. Non sarà facile, chiederà ancora più responsabilità, ma siamo chiamati a prenderci cura dei nostri figli e del loro futuro sotto ogni aspetto».

(ph: shutterstock)