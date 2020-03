Smart working, rischi per salute e sicurezza dati: ecco come evitarli

Lo smart working, molto usato nell’ultimo mese, resta una novità per molti settori lavorativi del nostro Paese. Innovery Spa, system integrator specializzato nel comparto cybersecurity, ha stilato un decalogo per conoscere ed evitare i rischi legati a questa pratica. Quel che è certo è che, chi può, continuerà con questa modalità di lavoro per almeno un altro mese e probabilmente in futuro il lavoro agile sarà sempre più diffuso.

Le attività da remoto dovrebbero essere svolte unicamente utilizzando le postazioni di lavoro (notebook in genere)

forniti dall’azienda e non avvalersi di pc personali (neppure per leggere la posta), che generalmente non dispongono di un livello adeguato misure di sicurezza (antivirus, personal firewall, ecc.).

L’accesso alla postazione di lavoro deve sempre avvenire mediante l’utilizzo di credenziali di autenticazione (login e password) assegnate individualmente dall’azienda al dipendente.

La password di accesso alla propria postazione deve essere conservata in luogo segreto, non deve essere trascritta in post-it attaccati al monitor o conservati nel cassetto della propria

scrivania.

Bloccare la postazione di lavoro (tasto Windows + L) ogni qualvolta ci si allontani da essa; per rafforzare tale misura si suggerisce di configurare un blocco schermo (Screen Saver) con password, che obbliga l’utente a reinserire la password quando sono trascorsi alcuni minuti di inattività (si suggerisce un intervallo non superiore a 10 minuti).

La connessione alla rete aziendale deve avvenire mediante una Vpn (Virtual Private Network), ossia un canale di comunicazione sicuro tra il dispositivo remoto e l’azienda, attraverso il quale si accededirettamente agli applicativi e ai dati aziendali. Anche la navigazione su Internet deve avvenire sempre tramite la Vpn.

Attivare la funzione di cifratura del disco (mediante le soluzioni consigliate dalla propria azienda) per far sì che, in caso di furto, sia garantita la riservatezza delle informazioni conservate. (Fonte: Adnkronos)

La legge sullo smart working in Italia risale al 2017 e dice che ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ricorda che la scelta del luogo dove svolgere l’attività lavorativa in smart working salute e sicurezza, potrà ricadere su un ambiente indoor oppure outdoor e dovrà essere dettata da un criterio di ragionevolezza che tenga conto di molteplici aspetti, tra i quali per esempio: bassa esposizione a radiazione solare ultravioletta; condizioni meteoclimatiche favorevoli;

luoghi che consentano il facile raggiungimento da parte dei soccorsi; aree che non presentino sostanze combustibili o infiammabili; utilizzo di abbigliamento e protezioni adeguate (creme, antistaminici…);

Adeguata illuminazione; adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma;

ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco.

Per evitare inoltre che il lavoro agile prolungato abbia ripercussioni a livello psicologico si consiglia di non superare le 8 ore di lavoro e non lasciarsi andare (non restare in pigiama tutto il giorno, non mangiare alla scrivania, etc.).

Ph Shutterstock