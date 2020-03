Trump: «Stiamo aiutando molto l’Italia inviando materiale e soldi»

«Gli Stati Uniti stanno aiutando molto l’Italia». Queste le parole del presidente Usa, Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro il coronavirus. Trump ha spiegato che «stiamo inviando loro delle cose, di cui noi non abbiamo bisogno e li stiamo aiutando anche in termini monetari».

Poi il presidente ha dichiarato: «Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100 mila potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono». Infine ha annunciato la proroga di un mese delle misure messe in campo dall’amministrazione per contenere la propagazione del Covid-19 nel Paese.

(ph: shutterstock)