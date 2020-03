«Agsm sospenda bollette e dia 20 milioni a veronesi poveri»

«Agsm sospenda e faccia slittare le bollette e i pagamenti, e utilizzi i 20 milioni di avanzo di amministrazione per aiutare i veronesi in difficoltà». Questa la proposta di Flavio Tosi, ex sindaco di Verona che in una nota spiega così lla sua idea: «Il coronavirus è evidentemente anche un dramma economico e sociale, oltre che un’emergenza sanitaria. Il gruppo Agsm ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, da più di dieci anni è un azienda gioiello tra le partecipate del Comune. Ed è anche l’azienda dei veronesi, nonostante il Sindaco Sboarina abbia oggi confermato di volerla sostanzialmente svendere alla milanese A2A».

«Premesso che svendere un ente che va così bene è una follia, ma domandiamoci: se oggi Agsm fosse già in A2A, sarebbe possibile utilizzare i suoi utili per aiutare i veronesi in difficoltà? Ovviamente no, ma per fortuna e nonostante le spinte di Sboarina quello scenario non è ancora reale, perciò credo sarebbe opportuno che la nostra multiutility facesse slittare i pagamenti delle bollette per i tanti che purtroppo non stanno lavorando. Cominciamo a ragionare tutti assieme, Sindaco, Giunta, maggioranza e minoranza, su come usare i 20 milioni di Agsm. Potrebbero essere distribuiti almeno in parte alle famiglie veronesi in difficoltà – conclude Tosi – , visto che certamente non bastano i pochissimi fondi dati dal Governo».

(Ph. Imagoeconomica)