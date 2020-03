Coronavirus in Veneto: casi saliti a 9374, i ricoverati sono 1732

I casi positivi di coronavirus in Veneto sono saliti stamane, martedì 31 marzo, a 9374 in totale, con 219 casi in più rispetto alla rilevazione di questa mattina alle 8; i deceduti sono in totale 492, (465 in ospedale); mentre i negativizzati sono 523; in isolamento 19945 persone, i pazienti ricoverati negli ospedali sono saliti a 1732; scesi a 352 quelli in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a questa mattina; 873 i guariti dimessi dal 21 febbraio.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 di oggi.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imaogeconomica)