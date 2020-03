In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 8159, 258 in più rispetto a ieri, i deceduti in totale sono 477 (448 negli ospedali), con 12 decessi in più negli ospedali da ieri sera; 19945 le persone in isolamento; 1680 i pazienti ricoverati, 356 quelli in terapia intensiva; 828 i guariti dimessi.

È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di martedì 31 marzo.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)