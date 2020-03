Renzi: «Chi ha anticorpi sia libero di uscire. Screening di massa subito»

«Chi ha già gli anticorpi dovrebbe poter circolare liberamente». Inizia così la enews di Matteo Renzi che chiede screening di massa subito. «Questo vale per chi è guarito e ha la certificazione del doppio tampone. Ma anche per chi ha fatto il test sierologico e ha scoperto di aver contratto il Covid in modo asintomatico. Secondo un recente studio inglese, questi rappresentano il 10% della popolazione. Significherebbe che sei milioni di italiani hanno già avuto il Covid e possono girare liberi».

(ph: imagoeconomica)