Lo studio dell’Imperial College: «In Italia quasi 6 milioni di casi»

Le misure adottate in Europa per frenare l’epidemia da nuovo coronavirus potrebbero aver evitato fino a 120 mila morti. Lo stima un report realizzato da un team dell‘Imperial College di Londra guidato da Neil Ferguson e Samir Bhatt e diffuso dall’Oms Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling. La nuova analisi dei ricercatori dell’Imperial College, che sono stati tra i primi a dire che i dati diffusi a inizio gennaio dalla Cina erano sottostimati, calcola il potenziale impatto degli interventi adottati in 11 paesi europei (Italia inclusa) per contrastare la pandemia.

Inoltre la percentuale di persone già infettate dal virus oscillerebbe tra il 2 e il 12% della popolazione: 2,7% nel Regno Unito, solo 0,41% in Germania, 3% in Francia e 9,8% in Italia. Il team ha utilizzato i dati in tempo reale del Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) sul numero di decessi in 11 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Su Twitter il virologo Roberto Burioni ha commentato la ricerca spiegando che l”Imperial College di Londra «stima le infezioni di Covid-19 in Italia al 28/3: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi. Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perchè l’Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania? Questa stima non è mia, ma dei ricercatori dell’Imperial College di Londra, tra i migliori studiosi di epidemiologia al mondo», conclude.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)