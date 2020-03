Vaticano, compendio di preghiere per liberarsi dal coronavirus

Arriva un compendio con preghiere, riti, suppliche per superare i momenti difficili nell’emergenza coronavirus. “Forti nella tribolazione. La comunione della Chiesa sostegno nel tempo della prova” è una raccolta di testi ecclesiali, curata dal dicastero per la Comunicazione della SantaSede, pensata per unire nella preghiera e nella comunione il Popolo di Dio in questo momento così difficile per l’umanità. Il testo sarà disponibile in forma gratuita, in formato digitale, sul sito della Libreria Editrice Vaticana.

Nell’introduzione, Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani, definisce questo progetto “un piccolo aiuto offerto a tutti, per saper scorgere e sperimentare nel dolore, nella sofferenza, nella solitudine e nella paura, la vicinanza e la tenerezza di Dio”.

Forti nella tribolazione si articola in tre sezioni. Nella prima sono presenti riti, preghiere, suppliche per i momenti difficili ma anche preghiere per i malati, per la liberazione dal male e per affidarci –

con speranza – all’azione dello Spirito Santo. La seconda sezione contiene le indicazioni della Chiesa rivolte a tutti i credenti che in seguito alle misure per limitare i contagi non possono partecipare ai sacramenti. La terza parte raccoglie in ordine cronologico le parole pronunciate dal Papa a partire dal 9 marzo scorso per sostenere la comunione ecclesiale in questo tempo di prova. I testi vengono continuamente aggiornati.