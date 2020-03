Coronavirus: stima Imperial College, in Italia evitati 38 mila decessi

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute/Dpa) – Le misure draconiane attivate nel nostro Paese contro Covid-19 finora avrebbero evitato circa 38 mila decessi in Italia. A stimarlo è il report realizzato da un team dell’Imperial College di Londra guidato da Neil Ferguson e Samir Bhatt e diffuso dall’Oms Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling.

La nuova analisi dei ricercatori dell’Imperial College (i primi a dire che i dati diffusi a inizio gennaio dalla Cina erano sottostimati, ndr) stima il potenziale impatto degli interventi adottati in 11 Paesi europei – Italia inclusa – per contrastare la pandemia di coronavirus, comprese le chiusure delle scuole e i blocchi nazionali.

In dettaglio, queste misure avrebbero salvato circa 16 mila vite in Spagna dall’inizio dell’epidemia, e circa 370 nel Regno Unito, per un totale negli 11 Paesi che potrebbe arrivare a 120 mila decessi evitati.