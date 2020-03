Condividi su:





email I morti in conseguenza del coronavirus negli Stati Uniti sono oltre tremila. Il bilancio arriva

dalla Johns Hopkins University, secondo cui a New York – epicentro della pandemia negli Stati Uniti – si contano 1.329 decessi. Secondo la Cnn, solo ieri si sono contate 574 vittime in tutto il Paese. (Ph Lacartita_News Instagram)





