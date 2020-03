«Finita l’emergenza ripensare la distribuzione: basta centri commerciali!»

«Se l’emergenza dura più di due mesi, non riapriamo più. Siamo messi malissimo». E’ questo l’appello accorato che i 17 mila associati, fra negozianti e piccole imprese commerciali, rivolgono tramite la Confesercenti Veneto. «Siamo messi malissimo», dice Cristina Giussani, titolare di una libreria in centro storico a Venezia, presidente provinciale (Venezia-Rovigo) e regionale di Confesercenti, nonchè presidente nazionale del sindacato librai della stessa associazione.

Il 95% delle attività allo stremo

«E se le persone non hanno lo stipendio, non spendono». Il quadro della catastrofe riguarda «il 95% delle attività chiuse che per motivi diversi non possono effettuare nemmeno la vendita on line perchè non hanno la struttura per sostenerla». L’elenco delle sofferenza è lungo: «Partiamo dal comparto turistico, e non parlo della bolgia del centro storico di Venezia, che è deserto, ma dei tantissimi associati che abbiamo sul litorale: stabilimenti balneari, chioschi sulla spiaggia, o le attività sul lago di Garda. Tutte aziende che oltre a non lavorare non assumono e quindi avremo anche un momento di disoccupazione gravissimo. Un esempio? I colleghi di Murano, nelle fornaci non hanno ancora riassunto nessuno». L’effetto moltiplicatore è implacabile: «Io ho una libreria specializzata in carte nautiche, ma se a Venezia non vengono i lavoratori da fuori non vende nessuno: libri, vestiti, souvenir. E poi ci sono bar, alberghi, ristoranti. La parte dell’artigianato che lavora alle strutture turistiche: se l’hotel non apre, non serve neanche l’elettricista. E ovviamente i negozi di abbigliamento, scarpe, estetiste, parrucchieri».

«Più grave per chi ha merce stagionale»

L’artigiano o l’estetista hanno il problema principale di pagare l’affitto e i dipendenti. Il negoziante invece «con la merce stagionale ne ha uno in più. Penso all’abbigliamento estivo per esempio: se non lo vende in questi mesi non lo vende più. O altri prodotti, come i fioristi e i vivaisti: in queste settimane ci sono montagne di fiori e piante al macero, buttate vie. Le attività chiuse non possono fare nemmeno un minimo di vendita per corrispondenza sopratutto per la tipologia di merce. Qualche libreria qualcosa fa o l’antiquario che vende a clienti abituali si fida e gli fa recapitare gli oggetti. Ma i negozi di scarpe e abbigliamento, ricordiamo che i nostri associati sono medio-piccoli, che fanno? Concorrenza a Zalando o Amazon?». A resistere sono i negozi di alimentari: «Appena intuito che le persone anziane dovevano prestare maggiore attenzione e la spesa a casa era un’ottima soluzione siamo partiti a livello provinciale intanto. E nell’emergenza si va comunque nel negozio vicino. Ora si mangia di più al domicilio, i bambini a casa da scuola non usufruiscono della mensa e quindi gli alimentari resistono». Nelle località di villeggiatura si sta addirittura pensando di non aprire per la stagione estiva, poichè si rischierebbe di non coprire i costi: «La domanda è: mi conviene? Molto dipenderà da quando finirà l’emergenza. Detto che località balneari e di lago hanno disdette infinite, bisogna anche considerare che la clientela di molte spiagge è straniera, soprattutto Nord Europa. Quando si ripartirà torneranno le prenotazioni? Riapriranno le frontiere? Ad oggi l’88% dei voli europei leggevo che sono cancellati».

Una campagna nazionale per l’Italia

Il problema principale è legato alla liquidità: «Ci stiamo accorgendo come la maggior parte delle aziende lavori sull’incasso del mese e non ha riserve, già adesso parte non sta pagando i fornitori. Al governo si chiede aiuto in questo senso. Perchè il credito fiscale sugli affitti dei negozi va benissimo, è una sorta di liquidità, con il 60% dell’affitto in credito posso pagare tasse o contributi ai dipendenti. Bene la cassa integrazione in deroga anche per i piccoli una volta finite le ferie da smaltire, così come i 600 euro. Ma se l’anello finale della catena produttiva, il negozio piuttosto che il bar, non paga il fornitore o il distributore va a gambe all’aria tutta la filiera. Servono finanziamenti bancari che devono essere alla portata dei piccoli, bisogna dare una possibilità di sopravvivenza ai negozi di vicinato che sono quelli che rendono belle le città. E ripensare al sistema: basta centri commerciali». La Giussani lancia un’idea alle istituzioni: «Una campagna nazionale per il nostro Paese. E dovrà essere il governo a farla. No alle Maldive, sì a Capri e alla Sardegna. Visitare le città d’arte? Anzichè andare a Parigi, andiamo a Venezia, a Firenze. E compriamo prodotti italiani. Non acquistate libri e vestiti su Amazon, perchè non pagano le tasse in Italia. Facciamolo nei negozi italiani, anche nei siti on line, ma del nostro paese. Servono regole nuove per riallineare la concorrenza e promuovere l’Italia».